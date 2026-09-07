Дело IDS Ukraine: британские акционеры "Моршинской" пойдут в международные суды
Попытка государства изъять долю британских акционеров IDS Ukraine может обернуться международным скандалом. Семья Бадри Патаркацишвили готовится к многомиллионному спору против Украины в международных арбитражах из-за действий АРМА.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал The Guardian.
Инвесторы IDS Ukraine готовят международный арбитраж
Известно, что спор идет вокруг 34% акций компании IDS Ukraine, принадлежащих гражданам Великобритании - семье покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Британская семья отмечает, что она является последовательным сторонником Украины и поддерживает страну с начала полномасштабного вторжения.
"Мы защищаем свою позицию в соответствующих производствах в украинских судах и органах власти. Если мы не сможем получить справедливость в Украине, то обратимся в международные суды", - заявил представитель Патаркацишвили.
Представители инвесторов отмечают, что попытка изъятия имущества у законных владельцев без доказанной вины подрывает гарантии защиты права частной собственности в Украине.
Юристы предостерегают, что создание такого прецедента станет негативным сигналом для всех иностранных инвесторов, планирующих вкладывать средства в восстановление Украины.
Позиция компании
В самой компании IDS Ukraine подчеркивают, что предприятия работают исключительно в правовом поле Украины и строго соблюдают финансовое законодательство.
Группа компаний продолжает производство и обеспечивает украинцев питьевой водой даже во время ракетных острелов.
Напомним, на сегодня дело рассматривается в Высшем антикоррупционном суде Украины.
В то время как АРМА пытается назначить внешнего управляющего, западные акционеры готовят международные тяжбы, которые могут стоить государству миллионных компенсаций и потери доверия со стороны мирового бизнеса.
Ранее АРМА заявила о хакерской атаке на фоне критики конкурса IDS Ukraine. В ведомстве связывают хакерский взлом с попыткой сорвать конкурс, однако у бизнеса есть собственная версия событий.