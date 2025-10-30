ua en ru
Рост железнодорожных тарифов приведет к удорожанию стройматериалов, - Союз производителей

Четверг 30 октября 2025 13:03
Рост железнодорожных тарифов приведет к удорожанию стройматериалов, - Союз производителей Фото: эксепрт рассказал, к чему приведет повышение грузовых тарифов УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia))
Автор: Юлия Бойко

Всеукраинский союз производителей стройматериалов выступил против возможного повышения грузовых тарифов Укрзализныци на 40%. Там считают, что это решение станет ударом по восстановлению страны и приведет к новому витку промышленной инфляции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Союза изготовителей.

В Союзе отметили, что рост стоимости перевозок автоматически увеличит цены на цемент, кирпич, металлические изделия, щебень и другие строительные материалы. Это повлияет не только на рынок жилья, но и государственные программы восстановления инфраструктуры, которые являются приоритетом во время войны.

"Повышение железнодорожных тарифов в нынешних условиях - это прямой путь к росту цен на материалы, сокращению производства и потере рабочих мест. Государство должно поддерживать промышленность, а не ставить ее на колени", - заявил президент Союза.

Организация отмечает, что повышение тарифов не имеет экономического обоснования и фактически является фискальным давлением на реальный сектор.

По оценке экспертов рост стоимости перевозок повысит конечные цены на стройматериалы, усилит конкуренцию с дешевым импортом из ЕС и заставит предприятия переходить на автотранспорт, перегружая дорожную инфраструктуру.

Союз призывал правительство и Министерство развития громад и территорий не допустить повышения железнодорожных тарифов, по крайней мере, до завершения войны, чтобы обеспечить стабильность логистики, сдерживание инфляции и поддержку украинских производителей.

Что известно о повышении тарифов УЗ

Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 40%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата обращались к правительству с просьбой заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей.

Бизнес-ассоциации подчеркивали, что нынешняя система финансирования через кросс-субсидирование противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность украинских грузовладельцев.

