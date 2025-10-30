Рост железнодорожных тарифов приведет к удорожанию стройматериалов, - Союз производителей

Всеукраинский союз производителей стройматериалов выступил против возможного повышения грузовых тарифов Укрзализныци на 40%. Там считают, что это решение станет ударом по восстановлению страны и приведет к новому витку промышленной инфляции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Союза изготовителей.

В Союзе отметили, что рост стоимости перевозок автоматически увеличит цены на цемент, кирпич, металлические изделия, щебень и другие строительные материалы. Это повлияет не только на рынок жилья, но и государственные программы восстановления инфраструктуры, которые являются приоритетом во время войны.

"Повышение железнодорожных тарифов в нынешних условиях - это прямой путь к росту цен на материалы, сокращению производства и потере рабочих мест. Государство должно поддерживать промышленность, а не ставить ее на колени", - заявил президент Союза.

Организация отмечает, что повышение тарифов не имеет экономического обоснования и фактически является фискальным давлением на реальный сектор.

По оценке экспертов рост стоимости перевозок повысит конечные цены на стройматериалы, усилит конкуренцию с дешевым импортом из ЕС и заставит предприятия переходить на автотранспорт, перегружая дорожную инфраструктуру.

Союз призывал правительство и Министерство развития громад и территорий не допустить повышения железнодорожных тарифов, по крайней мере, до завершения войны, чтобы обеспечить стабильность логистики, сдерживание инфляции и поддержку украинских производителей.