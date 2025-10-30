ua en ru
Підвищення залізничних тарифів призведе до здорожчання будматеріалів, - Спілка виробників

Четвер 30 жовтня 2025 13:03
Підвищення залізничних тарифів призведе до здорожчання будматеріалів, - Спілка виробників
Автор: Юлія Бойко

Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів виступила проти можливого підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 40%. Там вважають, що це рішення стане ударом по відновленню країни та призведе до нового витка промислової інфляції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Спілки виробників.

У Спілці зазначили, що зростання вартості перевезень автоматично збільшить ціни на цемент, цеглу, металеві вироби, щебінь та інші будівельні матеріали. Це вплине не лише на ринок житла, а й на державні програми відбудови інфраструктури, які є пріоритетом під час війни.

"Підвищення залізничних тарифів у нинішніх умовах це прямий шлях до зростання цін на матеріали, скорочення виробництва й втрати робочих місць. Держава має підтримувати промисловість, а не ставити її на коліна", - заявив президент Спілки.

Організація наголошує, що підняття тарифів не має економічного обґрунтування і фактично є фіскальним тиском на реальний сектор.

За оцінкою експертів, зростання вартості перевезень підвищить кінцеві ціни на будматеріали, посилить конкуренцію з дешевим імпортом з ЄС та змусить підприємства переходити на автотранспорт, перевантажуючи дорожню інфраструктуру.

Спілка закликала уряд та Міністерство розвитку громад і територій не допустити підвищення залізничних тарифів принаймні до завершення війни, аби забезпечити стабільність логістики, стримування інфляції та підтримку українських виробників.

Що відомо про підвищення тарифів УЗ

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 40%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата зверталися до уряду з проханням закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників.

Бізнес-асоціації підкреслювали, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоспроможність українських вантажовласників.

