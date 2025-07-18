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ЕВА призвала Кулебу включить расходы на пассажирские перевозки УЗ в бюджет

Украина, Пятница 18 июля 2025 12:50
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ЕВА призвала Кулебу включить расходы на пассажирские перевозки УЗ в бюджет Фото: ЕВА призвала включить расходы на пассажирские перевозки УЗ в бюджет (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) обратилась к вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин и территорий Александру Кулебе. Просит предусмотреть в Государственном бюджете на 2026 год расходы для возмещения убытков "Укрзализныци", связанных с пассажирскими перевозками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации.

"Проблема убыточности пассажирских перевозок является критической уже много лет. В 2024 году убытки Укрзализныци от пассажирских перевозок превысили 18 млрд грн, а в 2025 году, несмотря на выделение 4,3 млрд грн на компенсацию, прогнозируемо достигнут более 22 млрд грн. В то же время в среднем доходы в пассажирском сегменте покрывают лишь около 40% расходов", - отметили в EBA.

В Ассоциации напомнили, что сейчас эти убытки УЗ покрывает за счет грузовых перевозок - путем кросс-субсидирования. Однако такая практика является экономически неоправданной, не соответствует европейским практикам и негативно влияет на развитие железнодорожной отрасли.

"Подход перекрестного субсидирования перекладывает компенсационные расходы на грузовладельцев, тем самым создавая для них дополнительную финансовую нагрузку. Это, в свою очередь, негативно влияет на конкурентоспособность и объемы грузовых перевозок и, соответственно, тормозит развитие отрасли в целом. К тому же, европейская модель рынка железнодорожных перевозок вообще не предусматривает кросс-субсидирования между пассажирским и грузовым сегментами", - отметили в EBA.

Наиболее целесообразно, учитывая социальную важность сохранения доступных перевозок для населения и негативное экономическое влияние существующего подхода кросс-субсидирования, EBA считает ввести субсидирование пассажирских перевозок из государственного бюджета.

"Европейская Бизнес Ассоциация призывает Министерство развития общин и территорий - подготовить и подать в Минфин бюджетный запрос на компенсацию прогнозируемых убытков Укрзализныци в 2026 году от пассажирских перевозок, а Министерство финансов - рассмотреть возможность включить соответствующие расходы в проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", - говорят в Ассоциации.

Там подчеркивают, что введение прозрачной и предсказуемой системы финансирования пассажирских перевозок будет способствовать развитию эффективной и сбалансированной тарифной политики в железнодорожной отрасли, что будет отвечать интересам государства и способствовать устойчивому развитию железнодорожного транспорта", - резюмировали в EBA.

Ранее в Минразвития уже заявляли, что субсидирование пассажирского направления "Укрзализныци" за счет грузовых перевозок противоречит европейскому законодательству, которое должна имплементировать Украина уже в ближайшее время.

Как сообщалось, государственный монополист УЗ собирается ввести коэффициенты к тарифам, которые будут зависеть от направления движения грузов. Для порта "Южный", который расположен ближе всего по среднему расстоянию транспортировки, коэффициент составит 1.09, для Черноморска и Одессы - 1.05-1.08. А для дунайских портов, логистика к которым самая длинная, тариф хотят оставить без изменений.

Напомним, ранее "Укрзализныця" также предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента.

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Укрзализныця
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