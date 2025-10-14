Повышенное давление и холод: что будет с погодой в Украине завтра и где возможны заморозки (карта)

В среду, 15 октября, на погоду в Украине будет влиять поле повышенного давления и холодная воздушная масса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

По территории Киевской области и в городе Киев погода завтра также ожидается облачной, с прояснениями.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке страны днем небольшой дождь. На Закарпатье ночью и утром местами туман", - добавили в Укргидрометцентре.

"Над нами находится холодная воздушная масса", - рассказали синоптики и объяснили, что заморозки возможны "при прояснениях".

Кроме того, ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы (0-3°C):

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, завтра (в среду, 15 октября), поле повышенного давления будет формировать в большинстве областей Украины погоду без существенных осадков .

