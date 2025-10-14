Повышенное давление и холод: что будет с погодой в Украине завтра и где возможны заморозки (карта)
В среду, 15 октября, на погоду в Украине будет влиять поле повышенного давления и холодная воздушная масса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Какой будет погода в Украине завтра
Согласно информации экспертов УкрГМЦ, завтра (в среду, 15 октября), поле повышенного давления будет формировать в большинстве областей Украины погоду без существенных осадков.
Небольшой дождь вероятен лишь на северо-востоке страны.
Кроме того, ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы (0-3°C):
- в южных областях;
- в центральных областях;
- в восточных областях;
- в Сумской области.
"І уровень опасности желтый", - уточнили специалисты.
Предупреждение УкрГМЦ о заморозках 15 октября (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
"Над нами находится холодная воздушная масса", - рассказали синоптики и объяснили, что заморозки возможны "при прояснениях".
Уточняется, что днем - также холодно.
"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке страны днем небольшой дождь. На Закарпатье ночью и утром местами туман", - добавили в Укргидрометцентре.
Ветер - преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается:
- в среднем по Украине - в пределах 1-6 градусов тепла;
- в южных, центральных, восточных и Сумской областях - заморозки на поверхности почвы (0-3°C);
- в Карпатах - от 0 до 3 градусов мороза.
Температура воздуха днем:
- по Украине - 6-11 градусов тепла;
- в южной части - до 14°C;
- в Карпатах - 1-6 градусов тепла.
Прогноз погоды на среду, 15 октября (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Киеве и области
По территории Киевской области и в городе Киев погода завтра также ожидается облачной, с прояснениями.
"Без существенных осадков. Ветер - западный, 5-10 м/с", - добавили в УкрГМЦ.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - 4-6 градусов тепла;
- по области - 1-6 градусов тепла.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - 8-10 градусов выше нуля;
- по области - 6-11 градусов по Цельсию.
Прогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня утром погода на высокогорье Карпат была морозной. Температура воздуха упала до минус 7 градусов по Цельсию.
Кроме того, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал о похолодании в Украине - как изменится погода и когда возможен мокрый снег.
