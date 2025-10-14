ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Повышенное давление и холод: что будет с погодой в Украине завтра и где возможны заморозки (карта)

Вторник 14 октября 2025 14:28
UA EN RU
Повышенное давление и холод: что будет с погодой в Украине завтра и где возможны заморозки (карта) Погода в Украине завтра будет облачной, с прояснениями (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 15 октября, на погоду в Украине будет влиять поле повышенного давления и холодная воздушная масса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Какой будет погода в Украине завтра

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, завтра (в среду, 15 октября), поле повышенного давления будет формировать в большинстве областей Украины погоду без существенных осадков.

Небольшой дождь вероятен лишь на северо-востоке страны.

Кроме того, ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы (0-3°C):

  • в южных областях;
  • в центральных областях;
  • в восточных областях;
  • в Сумской области.

"І уровень опасности желтый", - уточнили специалисты.

Повышенное давление и холод: что будет с погодой в Украине завтра и где возможны заморозки (карта)Предупреждение УкрГМЦ о заморозках 15 октября (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

"Над нами находится холодная воздушная масса", - рассказали синоптики и объяснили, что заморозки возможны "при прояснениях".

Уточняется, что днем - также холодно.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке страны днем небольшой дождь. На Закарпатье ночью и утром местами туман", - добавили в Укргидрометцентре.

Ветер - преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается:

  • в среднем по Украине - в пределах 1-6 градусов тепла;
  • в южных, центральных, восточных и Сумской областях - заморозки на поверхности почвы (0-3°C);
  • в Карпатах - от 0 до 3 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

  • по Украине - 6-11 градусов тепла;
  • в южной части - до 14°C;
  • в Карпатах - 1-6 градусов тепла.

Повышенное давление и холод: что будет с погодой в Украине завтра и где возможны заморозки (карта)Прогноз погоды на среду, 15 октября (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории Киевской области и в городе Киев погода завтра также ожидается облачной, с прояснениями.

"Без существенных осадков. Ветер - западный, 5-10 м/с", - добавили в УкрГМЦ.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - 4-6 градусов тепла;
  • по области - 1-6 градусов тепла.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 8-10 градусов выше нуля;
  • по области - 6-11 градусов по Цельсию.

Повышенное давление и холод: что будет с погодой в Украине завтра и где возможны заморозки (карта)Прогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня утром погода на высокогорье Карпат была морозной. Температура воздуха упала до минус 7 градусов по Цельсию.

Кроме того, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал о похолодании в Украине - как изменится погода и когда возможен мокрый снег.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Метеоролог Осень
Новости
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит