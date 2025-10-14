Підвищений тиск і холод: що буде з погодою в Україні завтра й де можливі заморозки (карта)

У середу, 15 жовтня, на погоду в Україні впливатиме поле підвищеного тиску та холодна повітряна маса.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

По території Київської області та в місті Києв погода завтра також очікується хмарною, з проясненнями.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на північному сході країни вдень невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман", - додали в Укргідрометцентрі.

"Над нами знаходиться холодна повітряна маса", - розповіли синоптики та пояснили, що заморозки можливі "при проясненнях" .

Крім того, вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту (0-3°C):

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, завтра (в середу, 15 жовтня), поле підвищеного тиску формуватиме в більшості областей України погоду без істотних опадів .

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сьогодні зранку погода на високогір'ї Карпат була морозною. Температура повітря впала до мінус 7 градусів за Цельсієм.

Крім того, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про похолодання в Україні - як зміниться погода й коли можливий мокрий сніг.

