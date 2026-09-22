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Геймпад вместо банковского терминала: Sony сменит покупку игр на PS5

13:13 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Геймпад вместо банковского терминала: Sony сменит покупку игр на PS5 Геймпад PS5 будет проводить платежные транзакции (фото: Pexels)
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Sony запатентовала технологию, превращающую геймпады DualSense для PlayStation 5 и будущих консолей в беспроводные платежные ретрансляторы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на документ патента, опубликованный на Patentlyze.

Как будет работать оплата через DualSense?

Согласно документации патента, геймпад будет выполнять роль промежуточного звена между консолью и смартфоном или банковской картой пользователя.

Процесс покупки цифровых игр или внутриигрового контента будет проходить по следующей схеме:

Обнаружение устройства - геймпад через NFC, Bluetooth или физический контакт определяет, что смартфон с платежными данными находится рядом.

Сигнал пользователю - контроллер уведомляет игрока о готовности к транзакции с помощью тактильной отдачи (Haptic Feedback), звука или светового индикатора.

Передача данных - после подтверждения на смартфоне платежная информация беспроводным путем передается на геймпад, а с него – на консоль для завершения покупки.

Система также поддерживает прямое приложение банковских карт с NFC-чипом или подарочных сертификатов непосредственно к корпусу геймпада.

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Зачем Sony вводит новую функцию?

Главная цель разработки - повышение безопасности и упрощение процесса цифровых покупок.

Из-за частых случаев хакерских атак и изломов учетных записей в сети PlayStation Network многие пользователи избегают привязки банковских карт к своим профилям.

Новая технология позволяет проводить транзакции "в одно касание" без внесения конфиденциальных данных в систему консоли.

Кроме того, упрощение процесса оплаты снизит количество отмененных покупок в цифровом магазине.

Эксперты отмечают, что внедрение подобных решений подчеркивает намерение Sony и дальше развивать цифровую экосистемную продажу контента для актуальных и последующих поколений консолей.

В то же время наличие патента не гарантирует обязательного появления этой функции в ближайших обновлениях программного обеспечения.

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