Геймпад вместо банковского терминала: Sony сменит покупку игр на PS5
Sony запатентовала технологию, превращающую геймпады DualSense для PlayStation 5 и будущих консолей в беспроводные платежные ретрансляторы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на документ патента, опубликованный на Patentlyze.
Как будет работать оплата через DualSense?
Согласно документации патента, геймпад будет выполнять роль промежуточного звена между консолью и смартфоном или банковской картой пользователя.
Процесс покупки цифровых игр или внутриигрового контента будет проходить по следующей схеме:
Обнаружение устройства - геймпад через NFC, Bluetooth или физический контакт определяет, что смартфон с платежными данными находится рядом.
Сигнал пользователю - контроллер уведомляет игрока о готовности к транзакции с помощью тактильной отдачи (Haptic Feedback), звука или светового индикатора.
Передача данных - после подтверждения на смартфоне платежная информация беспроводным путем передается на геймпад, а с него – на консоль для завершения покупки.
Система также поддерживает прямое приложение банковских карт с NFC-чипом или подарочных сертификатов непосредственно к корпусу геймпада.
Зачем Sony вводит новую функцию?
Главная цель разработки - повышение безопасности и упрощение процесса цифровых покупок.
Из-за частых случаев хакерских атак и изломов учетных записей в сети PlayStation Network многие пользователи избегают привязки банковских карт к своим профилям.
Новая технология позволяет проводить транзакции "в одно касание" без внесения конфиденциальных данных в систему консоли.
Кроме того, упрощение процесса оплаты снизит количество отмененных покупок в цифровом магазине.
Эксперты отмечают, что внедрение подобных решений подчеркивает намерение Sony и дальше развивать цифровую экосистемную продажу контента для актуальных и последующих поколений консолей.
В то же время наличие патента не гарантирует обязательного появления этой функции в ближайших обновлениях программного обеспечения.