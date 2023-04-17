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Поддерживают связь с гражданами Украины. В МИД сделали заявление о перевороте в Судане

Фото: в МИД сделали заявление о перевороте в Судане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министерство иностранных дел поддерживает связь с гражданами Украины, которые находятся в Судане. В ведомстве заявили, что с обеспокоенностью и беспокойством следим за ситуацией в Республике Судан.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Призываем стороны конфликта к сдержанности и взвешенности во избежание дальнейшего обострения противостояния, избегания последующих жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что только в рамках мирного, инклюзивного диалога можно достичь совместного видения путей воплощения коренных интересов суданского народа, прежде всего развития демократического и преуспевающего общества.

"МИД и посольство Украины в Египте поддерживают связь с украинскими гражданами в Судане и держат вопросы обеспечения их безопасности на особом контроле", - сказали в МИД.

Напомним, в связи с обострением ситуации безопасности в столице Республики Судан Хартуми гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну.

В субботу, 15 апреля, в столице Судана разгорелись боевые действия между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Вчера в Судане в результате боевых действий погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приостановить боевые действия, а также показать виновных в гибели его подчиненных.

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