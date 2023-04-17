Поддерживают связь с гражданами Украины. В МИД сделали заявление о перевороте в Судане

"Призываем стороны конфликта к сдержанности и взвешенности во избежание дальнейшего обострения противостояния, избегания последующих жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что только в рамках мирного, инклюзивного диалога можно достичь совместного видения путей воплощения коренных интересов суданского народа, прежде всего развития демократического и преуспевающего общества.

"МИД и посольство Украины в Египте поддерживают связь с украинскими гражданами в Судане и держат вопросы обеспечения их безопасности на особом контроле", - сказали в МИД.

Напомним, в связи с обострением ситуации безопасности в столице Республики Судан Хартуми гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну.