Переворот в Судане. Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели его подчиненных

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал наказать виновных в гибели подчиненных во время боевых действий в Судане армией и силами быстрого реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генсека ООН.

"Ужасно. Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе трех наших коллег, погибших во время выполнения работы. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", - написал он .

В субботу, 15 апреля, в столице Судана и ряде других городов вспыхнули битвы между армией и силами быстрого реагирования. В результате попытки военного переворота в Судане погибли по меньшей мере 25 человек.

В воскресенье, 16 апреля, стало известно, что в результате протестов, на днях вспыхнувших в Судане между армией и силами быстрого реагирования, погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы при ООН.

Отметим, США уже отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны приостановить насилие. Также министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что продолжающееся в Судане насилие должно прекратиться немедленно.

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