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Підтримують зв'язок з українськими громадянами. В МЗС зробили заяву щодо перевороту в Судані

Фото: в МЗС зробили заяву щодо перевороту в Судані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністерство закордонних справ підтримує зв'язок з громадянами України, які наразі знаходяться у Судані. У відомстві заявили, що зі стурбованістю та занепокоєнням слідкуємо за ситуацією в Республіці Судан.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Закликаємо сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення", - сказано в повідомленні.

У відомстві вважають, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства.

"МЗС та посольство України в Єгипті підтримують зв’язок з українськими громадянами в Судані та тримають питання забезпечення їхньої безпеки на особливому контролі", - сказали в МЗС.

Нагадаємо, у зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан Хартумі громадянам України рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни.

У суботу, 15 квітня, у столиці Судану розгорілися бойові дії між армією та силами швидкого реагування. У перших день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Вчора у Судані внаслідок бойових дій загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.

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