Попытка переворота в Судане. МИД дало рекомендации гражданам Украины

В связи с обострением ситуации безопасности в столице Республики Судан Хартуми гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что украинским гражданам стоит отказаться от путешествий в Судан. В то же время украинцам, которые уже находятся в стране, МИД советует оставаться в местах своего жительства и избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала.

МИД также призвал украинцев, проживающих в Судане сообщить свои данные посольству Украины в Египте: по номеру +20 100 00 396 48 или на почту: emb_eg@mfa.gov.ua, или почетному консульству Украины в Хартуме: по номеру +249 91 230 2520.

Кроме того, для получения помощи при угрозе жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам следует обращаться за вышеуказанными контактами или на "горячую линию" МИД Украины: +380442381588 или на почту: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, сегодня в столице Судана и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

США уже отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны прекратить насилие.

Все подробности о том, что сегодня происходит в Судане и при чем здесь ЧВК "Вагнера", можно узнать в материале РБК-Украина.

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