Я не взрывал "Дружбу": Зеленский назвал сроки ремонта нефтепровода

Нефтепровод "Дружбу" взорвали воздушные цели из Российской Федерации. Техническое восстановление нефтепровода возможно в течение двух месяцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
"Я просто говорю: если мы решили восстановить российскую нефть, то я хочу, чтобы они знали, что я против этого. И не надо меня обвинять, что я блокирую. Я не блокирую. Я откровенно говорю: я против этого", - отметил Зеленский.
По его словам, решение о финансировании на сумму 90 миллиардов евро было принято всеми 27 странами ЕС, однако его заблокировал один человек, который не имел право это делать, но заблокировал. Речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.
"Я не подрывал "Дружбу". Это факт. И с этим никто не может спорить. "Дружбу" взорвали воздушные цели, которые зашли из Российской Федерации. И не один раз. Есть же фиксация всех процессов", - отметил Зеленский.
Он пояснил, что вопрос ремонта нефтепровода является частью более широкого переговорного процесса по финансовому обеспечению Украины и членства в ЕС.
"Если говорим о "Дружбе", то это второй пункт. Первый - Украину не блокируют и согласовывают условия. А получилось так, что перешли к вопросу ремонта и спрашивают: когда вы отремонтируете? Сначала надо решить, хотят ли покупать российскую нефть. Тогда будет совмещенное решение с Америкой и другими странами, которые не всегда придерживаются нефтяных санкций - Китай, Бразилия, Индия", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что в случае шантажа или навязывания условий без предоставления Украине оружия он не может оставить армию без поддержки.
"На всякий случай мы назвали возможную дату технического восстановления "Дружбы" - до двух месяцев. Но главный вопрос - имеет ли Украина в Европе право покупать и транзитировать российскую нефть", - резюмировал он.
Между Украиной и Венгрией продолжаются споры по поводу работы нефтепровода "Дружба", через который происходит транзит российской нефти в страны Центральной Европы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать финансовую помощь от ЕС для Украины в размере 90 млрд евро до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" до венгерских НПЗ.
Также стало известно, что в Киев прибыла венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для переговоров по нефтепроводу.
В то же время в МИД Украины подчеркнули, что венгерские представители не имеют официального статуса делегации и прибыли в страну как обычные туристы по безвизу.