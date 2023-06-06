Подрыв Каховской ГЭС. Может ли это повлиять на наступление ВСУ: мнение эксперта

"Это никак не повлияет на наши наступательные действия. Потому что надо понимать, исходя из той ситуации, конфигурации линии фронта, что проводить какие-то наступательные действия с форсированием, например, Днепра никто не собирался. Потому что это сложная операция. Противник сознательно выстрелил себе в ногу. Потому что он создал себе такую угрозу для себя", - рассказал Грабский.

По мнению эксперта, паводок упадет через три-четыре дня. Вода пройдет, ситуация стабилизируется и фактически всего, что достиг противник - это смыть свои укрепления, которые они создавали на левом берегу Днепра.

"Он априори ниже правого, поэтому основная зона затопления приходится именно на левый берег, находящийся под оккупацией", - отметил Грабский.

В свою очередь эксперт обратил внимание, что сам противник не мог проводить какие-либо наступательные операции.

"Таким образом, обезопасившись, как они себе могут вообразить, "от возможного продвижения противника", они наоборот фактически добавили немного территорий к такому условному названию как остров Крым. Потому что в случае прорыва наших сил к побережью Азовского моря эта часть фактически будет заблокирована", - считает собеседник.

Вместе с тем эксперт отметил, что подрывом Каховской ГЭС оккупанты совершили акт терроризма.

"Здесь надо учитывать другое, что они сделали. Не стоит забывать, что от уровня воды зависит ситуация в Энергодаре - на Запорожской АЭС. Таким образом, они достигают двойного эффекта, который не связан с боевыми действиями. А именно мы можем говорить об акте терроризма. При чем в определенной степени связанным с ядерным объектом", - подытожил Грабский.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, что этой ночью российские оккупационные войска подорвали

дамбу Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри, ГЭС полностью разрушена - станция восстановлению не подлежит.

В настоящее время из-за акта терроризма россиян есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. По меньшей мере, частично или полностью затоплены более десяти населенных пунктов Херсонской области.

При этом около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. В настоящее время идет эвакуация людей из потенциальных зон затопления. Она осуществляется автобусами, запланированный и эвакуационный поезд из Херсона в Николаев.

В "Энергоатоме" заявили, что подрыв ГЭС представляет угрозу для Запорожской АЭС. Тем временем правоохранители уже начали расследование по статье экоцид.

Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.

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