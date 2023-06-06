Нарушение законов войны и экоцид: из-за подрыва Каховской ГЭС начато расследование

В связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру в Telegram .

По данным следствия, 6 июня 2023 года около 03:00 часов российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области.

"В результате этого идет поднятие уровня воды и затопление населенных пунктов вблизи реки Днепр. Правоохранительными органами принимаются меры по установлению масштабов разрушения. Проводятся первоочередные действия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора",- говорится в сообщении.

Масштабы подрыва ГЭС

Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС ночью, 6 июня. Как сообщили в "Укргидроэнерго", станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский созвал СНБО, после чего проведут заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.