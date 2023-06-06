ua ru
Вт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нарушение законов войны и экоцид: из-за подрыва Каховской ГЭС начато расследование

Новина українською →
Украина, Вторник 06 июня 2023 10:19
Нарушение законов войны и экоцид: из-за подрыва Каховской ГЭС начато расследование
Автор: Александр Белоус

В связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру в Telegram.

По данным следствия, 6 июня 2023 года около 03:00 часов российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области.

"В результате этого идет поднятие уровня воды и затопление населенных пунктов вблизи реки Днепр. Правоохранительными органами принимаются меры по установлению масштабов разрушения. Проводятся первоочередные действия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора",- говорится в сообщении.

Масштабы подрыва ГЭС

Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС ночью, 6 июня. Как сообщили в "Укргидроэнерго", станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский созвал СНБО, после чего проведут заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Ракетный удар по Киеву: силы ПВО обнаружили и сбили более 20 вражеских целей
Ракетный удар по Киеву: силы ПВО обнаружили и сбили более 20 вражеских целей
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет