Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина во время телемарафона.

"По состоянию на 7:30 полностью или частично затоплены такие населенные пункты: Тягинка, Львовое, Отрадокаменка (Бериславский район), Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров (Херсонский район)", - сказал он.

По его словам, есть понимание, что будут подтоплены другие населенные пункты. "Готовы к этому. В настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов. Автобусами в город Херсон, далее в Николаев и оттуда уже в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города", - сообщил Прокудин и добавил, что в 12:00 с железнодорожного вокзала Херсона отправится эвакуационный поезд в город Николаев.

Прокудин также назвал предварительные данные по эвакуации. "В настоящее время мы понимаем, что около 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра", - сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС ночью, 6 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал СНБО по этому вопросу и заявил, что российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли.

По его словам, только победа Украины вернет безопасность. "И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - добавил президент.

В "Энергоатоме" заявили, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала воду для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. По состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции.