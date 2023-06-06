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В ГУР рассказали детали подготовки оккупантов к подрыву Каховской ГЭС

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Украина, Вторник 06 июня 2023 10:01
В ГУР рассказали детали подготовки оккупантов к подрыву Каховской ГЭС Фото: в ГУР рассказали детали подготовки оккупантов к подрыву Каховской ГЭС
Автор: Наталия Гурковская

В апреле прошлого года оккупанты провели дополнительное минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС. В разведке добавляют, что такой шаг свидетельствует о панике среди захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Так, оккупанты провели основные работы по заминированию Каховской ГЭС сразу после захвата станции.

"В апреле прошлого года осуществлено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены грузовики с взрывчаткой", - рассказали в ГУР.

Как добавили разведчики, этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой усложнить действия украинских сил безопасности и обороны.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти проводят эвакуацию, в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Сама Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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