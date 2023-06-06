Підрив Каховської ГЕС. Чи може це вплинути на наступ ЗСУ: думка експерта

"Це ніяк не вплине на наші наступальні дії. Тому що треба розуміти, виходячи з тої ситуації, конфігурації лінії фронту, що проводити якісь наступальні дії з форсуванням, наприклад, Дніпра ніхто не збирався. Тому що це складна операція. Противник свідомо вистрілив собі в ногу. Тому що він створив собі таку загрозу власне для себе", - розповів Грабський.

На думку експерта, паводок впаде через якихось три-чотири дні. Вода пройде, ситуація стабілізується і фактично всього, що досяг противник - це змиття своїх укріплень, які вони створювали на лівому березі Дніпра.

"Він апріорі нижчий правого, тому основна зона затоплення припадає саме на лівий берег, який знаходиться під окупацією", - зазначив Грабський.

Своєю чергою експерт звернув увагу, що сам противник не міг проводити якісь наступальні операції.

"Таким чином, убезпечившися, як вони собі можуть уявити, "від можливого просування противника", вони навпаки фактично додали трохи територій до такої умовної назви як острів Крим. Тому що в разі прориву наших сил до узбережжя Азовського моря ця частина фактично буде заблокована", - вважає співрозмовник.

Разом з тим експерт зазначив, що підривом Каховської ГЕС окупанти вчинили акт тероризму.

"Тут треба зважати на інше що вони зробили. Не варто забувати, що від рівня води залежить ситуація в Енергодарі - на Запорізькій АЕС. Таким чином, вони досягають подвійного ефекту, який не пов'язаний з бойовими діями. А саме ми можемо говорити про акт тероризму. При чому певною мірою пов'язаний з ядерним об'єктом", - підсумував Грабський.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупаційні війська підірвали

греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини, ГЕС повністю зруйновано - станція відновленню не підлягає.

Наразі через акт тероризму росіян є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Щонайменше частково, або повністю затоплені понад десять населених пунктів Херсонської області.

При цьому близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. наразі триває евакуація людей із потенційних зон затоплення. Вона здійснюється автобусами, запланований і евакуаційний потяг з Херсона до Миколаєва.

В "Енергоатомі" заявили, що підрив ГЕС є загрозою для Запорізької АЕС. Тим часом правоохоронці вже розпочали розслідування за статтею екоцид.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.



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