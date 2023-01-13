Предприятия "Укроборонпрома" уже осуществляют ремонт и обслуживание западного вооружения

Предприятия госконцерна "Укроборонпром" осуществляют ремонтно-техническое обслуживание разнообразного западного вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГК "Укроборонпром" Наталии Сад на брифинге в Media Center Украина.
Как отметила спикер, "Укроборонпром" по различным видам номенклатуры техники смог нарастить объемы ремонта в 5-8 раз. Это огромные сдвиги, учитывая, что потребности ежемесячно увеличиваются. Как отметила Сад, за 1-1,5 месяца "Укроборонпром" делает столько, сколько делали раньше за один год.
"Мы понимаем, что эту технику передавали Украине не для того, чтобы она стояла в полях в случае боевого повреждения… Как только мы получаем сигналы о том, что та или иная техника выведена из строя, мы начинаем работу над ней", - сказала Сад.
В то же время в госконцерне напомнили, что соотношение национального и зарубежного вооружения далеко не "50 на 50 и не 60 на 40".
"Мы все же продолжаем воевать тем вооружением, которое производят, модернизируют и ремонтируют предприятия "Укроборонпрома", - отметила представительница концерна.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что "Укроборонпром" провел ряд испытаний украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км и полезной нагрузкой 75 кг.
На днях мы писали, что государственный концерн "Укроборонпром" развернул серийное производство 82 мм оскольчатых мин за рубежом.
Кроме того, Минобороны показало первые снаряды 152 мм , изготовленные "Укроборонпромом".
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что "Укроборонпром" наладил производство снарядов разного калибра, сейчас решается вопрос наращивания объемов. При этом партнеры Украины помогают нашим военным поставкам калибра 155 мм.
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