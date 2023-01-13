Підприємства "Укроборонпрому" вже здійснюють ремонт та обслуговування західного озброєння

Підприємства держконцерну "Укроборонпром" уже здійснюють ремонтно-технічне обслуговування різноманітного західного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці ДК "Укроборонпром" Наталії Сад на брифінгу в Media Center Україна.
Як наголосила речниця, "Укроборонпром" із різних видів номенклатури техніки зміг наростити обсяги ремонту в 5-8 разів. Це величезні зрушення, беручи до уваги, що потреби щомісяця збільшуються. Як зазначила Сад, за 1-1,5 місяця "Укроборонпром" робить стільки, скільки робили раніше за один рік.
"Ми розуміємо, що цю техніку передавали Україні не для того, щоб вона стояла в полях у разі бойового пошкодження… Тільки-но ми отримуємо сигнали про те, що та чи інша техніка виведена з ладу, ми розпочинаємо роботу над нею", - сказала Сад.
Водночас у держконцерні нагадали, що співвідношення національного та закордонного озброєння далеко не "50 на 50 і не 60 на 40".
"Ми все ж таки продовжуємо воювати тим озброєнням, яке виготовляють, модернізують та ремонтують підприємства "Укроборонпрому", - наголосила представниця концерна.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що "Укроборонпром" провів низку випробувань українського ударного дрону з дальністю ураження 1000 км і корисним навантаженням 75 кг.
Днями ми писали, що державний концерн "Укроборонпром" розгорнув серійне виробництво 82 мм осколкових мін за кордоном.
Крім того, Міноборони показало перші снаряди 152 мм, виготовлені "Укроборонпромом".
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів різного калібру, наразі вирішується питання нарощення обсягів. При цьому партнери України допомагають нашим військовим поставками калібру 155 мм.
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