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"Укроборонпром" наладил серийное производство боеприпасов за границей: что известно

Новина українською →
Украина, Среда 11 января 2023 17:15
"Укроборонпром" наладил серийное производство боеприпасов за границей: что известно Фото: "Укроборонпром" начал серийный выпуск 82 мм боеприпасов для минометов (t.me.bpz.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Государственный концерн "Укроборонпром" развернул серийное производство 82 мм осколочных мин за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный концерн "Укроборонпром".

Как заявляет пресс-служба концерна, мины производятся на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Примечательно, что усовершенствованная "Укроборонпромом" мина в разы лучше штатной - при взрыве образуется в 2-2,5 раза больше осколков, чем обычно. Размеры и форма осколков также лучше штатных.

"Так, согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров - 70 ед., а на расстоянии 15 метров - 41 ед. В боеприпасе , усовершенствованном специалистами предприятий Укроборонпрома, - это 460, 140 и 69 осколков соответственно", - подчеркивает пресс-служба.

Артиллерийская осколочная мина 82 мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что украинские разработчики создали уникальный дрон-камикадзе. Дальность его полета составляет около тысячи километров, а вес всего 75 килограммов.

Кроме того, мы писали, что Минобороны показало первые снаряды 152 мм, изготовленные "Укроборонпромом".

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что "Укроборонпром" наладил производство снарядов разного калибра, сейчас решается вопрос наращивания объемов. При этом партнеры Украины помогают нашим военным поставкам калибра 155 мм.

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