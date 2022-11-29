Минобороны показало первые снаряды 152 мм, изготовленные "Укроборонпромом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Военные уточняют, что первые 152 мм снаряды украинского производства поступят адресатам через несколько дней.

"Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил ценные подарки для оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что "Укроборонпром" наладил производство снарядов разного калибра, сейчас решается вопрос наращивания объемов. При этом партнеры Украины помогают нашим военным поставками калибра 155 мм.

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