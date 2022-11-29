Минобороны показало первые снаряды 152 мм, изготовленные "Укроборонпромом"
Фото: ВСУ показали первые снаряды калибра 152 мм от "Укроборонпрома" (иллюстрация/facebook com MinistryofDefence UA)
Украинские военные показали первые снаряды калибра 152 мм, изготовленные "Укроборонпромом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил ценные подарки для оккупантов", - говорится в сообщении.
Военные уточняют, что первые 152 мм снаряды украинского производства поступят адресатам через несколько дней.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что "Укроборонпром" наладил производство снарядов разного калибра, сейчас решается вопрос наращивания объемов. При этом партнеры Украины помогают нашим военным поставками калибра 155 мм.
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