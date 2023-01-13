Украинский ударный дрон с дальностью поражения более 1000 км завершил ряд испытаний в воздухе

Государственный концерн "Укроборонпром" завершил ряд испытаний в воздухе украинского ударного дрона с дальностью поражения более 1000 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ГК "Укроборонпром" Наталии Сад на брифинге в Media Center Украина.

"Разработка украинского ударного дрона дальностью 1000 км и возможной полезной нагрузкой до 75 кг достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить", - сообщила Сад.

В октябре 2022 года в "Укроборонпроме" сообщили, что завершают разработку ударного беспилотника, имеющего указанные характеристики.

"Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу - демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства", - подчеркнула Сад.