Подписание сделки о недрах и покушение на Стерненко: новости за 1 мая

Украина и США подписали соглашение о недрах

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение об экономическом сотрудничестве ("соглашение о недрах").

Свои подписи поставили первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент.

На волонтера Стерненко напали

На украинского волонтера Сергея Стерненко совершили нападение. Он ранен, а нападавшая была задержана.

Волонтер в своем Telegram-канале сообщил, что его прооперировали. Пуля прошла навылет и не затронула жизненно важные органы.

Арестович в списке. Зеленский утвердил новый пакет санкций

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда физлиц. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Согласно указу главы украинского государства, санкции были введены против девяти человек.

Трамп деликатно "убрал" Уолтца с должности: что придумал на этот раз

Майк Уолтц покинул должность советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа. Его обязанности будет исполнять Марко Рубио.

"Я рад сообщить, что выдвигаю Майка Уолтца на должность следующего посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций", - написал президент Дональд Трамп.

У Трампа готовят первую продажу оружия Украине: Конгрессу дали "зеленый свет"

Госдепартамент США передал в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия Украине. Сумма контакта - 50 млн долларов или больше.

Сообщение направили в комитет Сената по международным отношениям на основании Закона о контроле за экспортом вооружений.