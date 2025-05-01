Арестович в списке. Зеленский утвердил новый пакет санкций
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда физлиц. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
Согласно указу главы украинского государства, санкции были введены против:
- Алексея Арестовича (бывший советник Офиса президента, который последнее время резко критикует украинские власти. Известен рядом скандальных заявлений, в том числе утверждением о том, что в 2023 году ракета россиян попала в дом в Днепре якобы после того, как ее сбила ПВО);
- Станислава Бернвальда (российский пропагандист);
- Константина Бондаренко (украинский "политолог", который продвигает нарративы РФ);
- Дмитрия Васильца (украинский блогер, который известен пророссийскими взглядами);
- Анастасии Кашеваровой (российская пропагандистка, которая работала в СМИ, близких к Кремлю);
- Мирослава Олешко (украинский блогер, который критиковал ВСУ и поддерживал Россию);
- Павла Онищенко (основатель так называемого "освободительного движения" "Слобожанская сечь");
- Александра Семченко (замглавы запрещенной в Украине партии "Держава", он сбежал в Россию);
- Александра Скубченко (украинский "политический эксперт", который часто участвует в эфирах пропагандистов РФ).
В указе отмечается, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.
Санкции Зеленского
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил еще несколько санкционных пакетов. В частности, ограничения были введены против нескольких китайских компаний.
Это произошло после того, как украинская разведка получила информацию, что Китай может помогать России оружием.
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