Арестович в списке. Зеленский утвердил новый пакет санкций

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против ряда физлиц. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

В указе отмечается, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.

Согласно указу главы украинского государства, санкции были введены против:

Санкции Зеленского

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил еще несколько санкционных пакетов. В частности, ограничения были введены против нескольких китайских компаний.

Это произошло после того, как украинская разведка получила информацию, что Китай может помогать России оружием.

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