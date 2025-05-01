На волонтера Стерненко напали: что известно на сейчас

На украинского волонтера Сергея Стерненко совершили нападение. Он ранен, а нападавшая была задержана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Стерненко.

"На меня совершено нападение. Ранен", - написал активиста на своем Telegram-канале.

Он также добавил, что "все ок", а угрозы его жизни нет. Стерненко заявил, что нападавшую задержали.

"Нападавшая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они - я бы ничего уже не мог писать", - сообщил он.

Подробности от СБУ

СБУ сообщила, что ее сотрудники предотвратили убийство Стерненко. На него было совершено покушение из огнестрельного оружия.

Служба безопасности Украины также показала фотографию задержанной женщины.



Фото: СБУ задержала напавшую на Стерненко женщину (t.me/SBUkr)



"Жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные действия. О ходе ситуации будем информировать отдельно", - говорится в сообщении.

Что известно о Стерненко

Сергей Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. Он окончил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение", а затем - Одесский университет им. Мечникова по специальности "Правоведение".

Стерненко в 2014 году присоединился к Евромайдану в Одессе и возглавил его. Он участвовал в Революции Достоинства в центре Киева.

После создания в Одессе "Правого сектора" он возглавил областную ячейку. Стерненко известен как проукраинский активист, который участвовал в люстрации, срывах концертов российских певцов, акциях протестов и т.д. В 2018 году на него было совершено три нападения.

В июне 2020 Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Приморский райсуд Одессы в феврале 2021 года приговорил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества, признав его виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. В мае того года его оправдали.

Сейчас Сергей Стерненко - волонтер, имеет YouTube-канал, где комментирует новости. На май 2025 года его канал насчитывает 2,05 млн подписчиков.