ua en ru
Чт, 01 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

На волонтера Стерненко напали: что известно на сейчас

Украина, Четверг 01 мая 2025 13:41
UA EN RU
На волонтера Стерненко напали: что известно на сейчас Фото: Сергей Стерненко (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На украинского волонтера Сергея Стерненко совершили нападение. Он ранен, а нападавшая была задержана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Стерненко.

"На меня совершено нападение. Ранен", - написал активиста на своем Telegram-канале.

Он также добавил, что "все ок", а угрозы его жизни нет. Стерненко заявил, что нападавшую задержали.

"Нападавшая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они - я бы ничего уже не мог писать", - сообщил он.

Подробности от СБУ

СБУ сообщила, что ее сотрудники предотвратили убийство Стерненко. На него было совершено покушение из огнестрельного оружия.

Служба безопасности Украины также показала фотографию задержанной женщины.
На волонтера Стерненко напали: что известно на сейчас
Фото: СБУ задержала напавшую на Стерненко женщину (t.me/SBUkr)

"Жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные действия. О ходе ситуации будем информировать отдельно", - говорится в сообщении.

Что известно о Стерненко

Сергей Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. Он окончил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение", а затем - Одесский университет им. Мечникова по специальности "Правоведение".

Стерненко в 2014 году присоединился к Евромайдану в Одессе и возглавил его. Он участвовал в Революции Достоинства в центре Киева.

После создания в Одессе "Правого сектора" он возглавил областную ячейку. Стерненко известен как проукраинский активист, который участвовал в люстрации, срывах концертов российских певцов, акциях протестов и т.д. В 2018 году на него было совершено три нападения.

В июне 2020 Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Приморский райсуд Одессы в феврале 2021 года приговорил Стерненко семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества, признав его виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. В мае того года его оправдали.

Сейчас Сергей Стерненко - волонтер, имеет YouTube-канал, где комментирует новости. На май 2025 года его канал насчитывает 2,05 млн подписчиков.

Убийство активиста Ганула

Напомним, 14 марта в центре Одессы был убит украинский активист Демьян Ганул. Нападавший застрелил мужчину и скрылся с места преступления.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Как оказалось, нападавшим оказался местный житель. Позже в СБУ уточнили, что в убийстве Ганула подозревают 46-летнего мужчину, который ушел в СОЧ.

Сейчас подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула находится под стражей, расследование продолжается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция Сергей Стерненко Волонтеры
NEWS
Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера
Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера
DAILY
Замкомандира "Тайфуна" Павел Гвозденко: Вчерашние геймеры уже уничтожили "Борисоглебск-2"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Замкомандира "Тайфуна" Павел Гвозденко: Вчерашние геймеры уже уничтожили "Борисоглебск-2"