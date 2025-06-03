Поджог дома Стармера: полиция задержала четвертого подозреваемого

Отмечается, что в рамках расследования серии пожаров на севере Лондона, в понедельник, 2 июня, в аэропорту Лондон-Станстед был задержан 48-летний мужчина.

Сначала его остановили сотрудники полиции на основании графика 7 Закона о терроризме 2000 года, в после проверки арестовали по подозрению в сговоре с целью поджога и намерением поставить под угрозу жизни людей.

Подозреваемый доставлен в один из полицейских участков Лондона, где он находится под стражей.