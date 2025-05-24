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Саботаж Кремля? Британия подозревает Россию в поджогах домов Стармера

Британия, Суббота 24 мая 2025 16:22
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Саботаж Кремля? Британия подозревает Россию в поджогах домов Стармера Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британские спецслужбы расследуют возможную причастность России к серии поджогов имущества премьер-министра Кира Стармера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Заметим, что двум украинцам и гражданину Румынии уже предъявлено обвинение в сговоре с целью поджога с целью создания опасности для жизни в связи с пожарами. Однако, по данным полиции, эта троица сговорились с "другими неизвестными лицами".

Высокопоставленные лица Уайтхолла заявили, что британские чиновники расследуют, могли ли российские деятели завербовать этих трех обвиняемых в поджоге. Анонимные источники отметили, что сейчас обсуждаются методы реагирования, если это окажется правдой.

Прокурор Сара Пшибильская заявила в суде, что вероятный заговор пока "не раскрыт".

Издание пишет, что в течение последних 18 месяцев Россия усилила кампанию саботажа и насилия по всей Европе, поскольку война Москвы против Украины бушует, а западные страны давят на российскую экономику санкциями.

По данным издания, даже если британские чиновники придут к выводу, что поджоги были совершены при участии России, это не обязательно означало бы, что их заказал Кремль или что подозреваемые знали о какой-либо причастности России.

Поджоги домов Стармера в Лондоне

Напомним, что 12 мая в Лондоне произошел пожар в доме премьера страны Кира Стармера. Как сообщили тогда в полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

Как стало известно позже, в результате пожара был поврежден подъезд к дому. Примечательно, что за четыре дня до этого на той же улице был подожжен автомобиль, также связанный с главой британского правительства.

Уже на следующий день, 13 мая, полиция задержала 21-летнего мужчину, который мог бросить в здание "коктейль Молотова". Позже было объявлено о подозрении второму мужчине.

А уже 21 мая, по делу о поджоге недвижимости и автомобиля, связанного с премьер-министром Киром Стармером, было объявлено о подозрении третьему мужчине, который также оказался украинцем.

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