Саботаж Кремля? Британия подозревает Россию в поджогах домов Стармера

Высокопоставленные лица Уайтхолла заявили, что британские чиновники расследуют, могли ли российские деятели завербовать этих трех обвиняемых в поджоге. Анонимные источники отметили, что сейчас обсуждаются методы реагирования, если это окажется правдой.
Прокурор Сара Пшибильская заявила в суде, что вероятный заговор пока "не раскрыт".
Издание пишет, что в течение последних 18 месяцев Россия усилила кампанию саботажа и насилия по всей Европе, поскольку война Москвы против Украины бушует, а западные страны давят на российскую экономику санкциями.
По данным издания, даже если британские чиновники придут к выводу, что поджоги были совершены при участии России, это не обязательно означало бы, что их заказал Кремль или что подозреваемые знали о какой-либо причастности России.