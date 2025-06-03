Підпал будинку Стармера: поліція затримала четвертого підозрюваного

Лондонська поліція затримала ще одного підозрюваного в серії підпалів майна прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Лондона.
Зазначається, що в межах розслідування серії пожеж на півночі Лондона, у понеділок, 2 червня, в аеропорту Лондон-Станстед було затримано 48-річного чоловіка.
Спочатку його зупинили співробітники поліції на підставі графіка 7 Закону про тероризм 2000 року, в після перевірки арештували за підозрою у змові з метою підпалу та наміром поставити під загрозу життя людей.
Підозрюваного доправлено до одного з поліцейських відділків Лондона, де він перебуває під вартою.
На початку травня у Лондоні сталася низка підпалів майна та житла прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, до яких мали причетність двоє громадян України.
За один тиждень у Лондоні сталася пожежа у будинку родини прем'єр-міністра в Тафнелл-парку, пожежа автомобіля на тій самій вулиці та пожежа в будинку в Іслінгтоні, яким Стармер володів у 1990-х роках.
Внаслідок пожежі в будинку прем'єра Тафнелл-парку ніхто не постраждав, але був пошкоджений під’їзд до помешкання. Глава уряду з сім'єю проживав за цією адресою до того, як обійняв посаду та переїхав до урядової будівлі на Даунінг-стріт.
Згодом правоохоронці затримали трьох підозрюваних у підпалах. Служба королівського прокурора висунула звинувачення трьом чоловікам:
Трьох підозрюваних залишили під вартою до наступного розгляду в суді Олд-Бейлі, призначеному на п’ятницю, 6 червня.
Британські спецслужби не виключають причетності Росії до серії підпалів майна Стармера.
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