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Пожар в доме премьера Британии: задержан подозреваемый в умышленном поджоге

Вторник 13 мая 2025 09:59
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Пожар в доме премьера Британии: задержан подозреваемый в умышленном поджоге Фото: премьер Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Лондоне правоохранители задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге дома, связанного с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным следствия, в течение суток были совершены поджоги входных дверей двух домов в северном Лондоне.

Один из них, как считают правоохранители, принадлежит Стармеру и сейчас сдается в аренду. Инциденты произошли в воскресенье и в ночь на понедельник.

Также рассматривается возможная связь с еще одним пожаром в автомобиле, который произошел ранее в том же районе.

В полиции подтвердили, что задержанный подозревается в поджоге с целью создания угрозы жизни.

Его взяли под стражу во вторник, 13 мая. Пострадавших в результате пожаров не было, однако поврежден вход в здание.

Из-за того, что имущество связано с публичным лицом, расследование ведет Контртеррористическое командование. Все три инцидента пока рассматриваются как подозрительные.

Напомним, что в понедельник произошел пожар в доме премьера Великобритании Кира Стармера.

Причина возгорания была неизвестна, но в полиции подтверждали, что никто не пострадал.

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