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Поджог дома Стармера: полиция задержала третьего подозреваемого

Лондон, Понедельник 19 мая 2025 19:41
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Поджог дома Стармера: полиция задержала третьего подозреваемого Фото: Кир Стармер, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в поджоге дома премьер-министра Британии Кира Стармера.

Об этом сказано в сообщении полиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По информации лондонской полиции, 34-летний мужчина был задержан сегодня утром в районе Челси на западе Лондона по подозрению в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь.

Его имя правоохранители не раскрывают.

Пожар в доме Стармера

Напомним, пожар в доме главы британского правительства Кира Стармера произошел 12 мая. В результате этого пострадавших не было.

Еще за несколько дней до этого загорелся автомобиль, который ранее принадлежал Стармеру.

13 мая в Лондоне задержали украинца Романа Лавриновича. Правоохранители считают, что он мог быть причастен к поджогам.

Также 13 мая лондонская полиция задержала 26-летнего мужчину, который тоже подозревается в поджоге имущества премьера Британии. Задержание прошло в аэропорту Лутона.

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Великобритания Кир Стармер
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