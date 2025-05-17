В деле о поджоге дома Стармера второй арест после украинца: что известно

В Британии задержали еще одного подозреваемого по делу о серии поджогов, связанных с премьер-министром Киром Стармером. Арест состоялся в аэропорту Лутон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным издания, 26-летнего мужчину арестовали около 13:45 в аэропорту Лутон по подозрению в заговоре с целью поджога с целью создания угрозы жизни. Арест был осуществлен сотрудниками антитеррористической службы. Мужчину взяли под стражу полицией в Лондоне. Это было уже второе задержание по делу, ведь ранее 21-летнему украинцу было предъявлено обвинение по трем пунктам поджога с намерением создать угрозу жизни.