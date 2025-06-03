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Поджог дома Стармера: полиция задержала четвертого подозреваемого

Лондон, Вторник 03 июня 2025 06:00
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Поджог дома Стармера: полиция задержала четвертого подозреваемого Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Лондонская полиция задержала еще одного подозреваемого в серии поджогов имущества премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Лондона.

Отмечается, что в рамках расследования серии пожаров на севере Лондона, в понедельник, 2 июня, в аэропорту Лондон-Станстед был задержан 48-летний мужчина.

Сначала его остановили сотрудники полиции на основании графика 7 Закона о терроризме 2000 года, в после проверки арестовали по подозрению в сговоре с целью поджога и намерением поставить под угрозу жизни людей.

Подозреваемый доставлен в один из полицейских участков Лондона, где он находится под стражей.

Поджоги в Лондоне

В начале мая в Лондоне произошел ряд поджогов имущества и жилья премьер-министра Великобритании Кира Стармера, к которым имели причастность двое граждан Украины.

За одну неделю в Лондоне произошел пожар в доме семьи премьер-министра в Тафнелл-парке, пожар автомобиля на той же улице и пожар в доме в Ислингтоне, которым Стармер владел в 1990-х годах.

В результате пожара в доме премьера Тафнелл-парка никто не пострадал, но был поврежден подъезд к дому. Глава правительства с семьей проживал по этому адресу до того, как занял должность и переехал в правительственное здание на Даунинг-стрит.

Впоследствии правоохранители задержали трех подозреваемых в поджогах. Служба королевского прокурора предъявила обвинения трем мужчинам:

Трех подозреваемых оставили под стражей до следующего разбирательства в суде Олд-Бейли, назначенном на пятницу, 6 июня.

Британские спецслужбы не исключают причастности России к серии поджогов имущества Стармера.

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Кир Стармер
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