Підпал будинку Стармера: поліція затримала четвертого підозрюваного

Лондонська поліція затримала ще одного підозрюваного в серії підпалів майна прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Лондона.

Зазначається, що в межах розслідування серії пожеж на півночі Лондона, у понеділок, 2 червня, в аеропорту Лондон-Станстед було затримано 48-річного чоловіка.

Спочатку його зупинили співробітники поліції на підставі графіка 7 Закону про тероризм 2000 року, в після перевірки арештували за підозрою у змові з метою підпалу та наміром поставити під загрозу життя людей.

Підозрюваного доправлено до одного з поліцейських відділків Лондона, де він перебуває під вартою.