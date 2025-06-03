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Підпал будинку Стармера: поліція затримала четвертого підозрюваного

Лондон, Вівторок 03 червня 2025 06:00
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Підпал будинку Стармера: поліція затримала четвертого підозрюваного Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Лондонська поліція затримала ще одного підозрюваного в серії підпалів майна прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Лондона.

Зазначається, що в межах розслідування серії пожеж на півночі Лондона, у понеділок, 2 червня, в аеропорту Лондон-Станстед було затримано 48-річного чоловіка.

Спочатку його зупинили співробітники поліції на підставі графіка 7 Закону про тероризм 2000 року, в після перевірки арештували за підозрою у змові з метою підпалу та наміром поставити під загрозу життя людей.

Підозрюваного доправлено до одного з поліцейських відділків Лондона, де він перебуває під вартою.

Підпали у Лондоні

На початку травня у Лондоні сталася низка підпалів майна та житла прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, до яких мали причетність двоє громадян України.

За один тиждень у Лондоні сталася пожежа у будинку родини прем'єр-міністра в Тафнелл-парку, пожежа автомобіля на тій самій вулиці та пожежа в будинку в Іслінгтоні, яким Стармер володів у 1990-х роках.

Внаслідок пожежі в будинку прем'єра Тафнелл-парку ніхто не постраждав, але був пошкоджений під’їзд до помешкання. Глава уряду з сім'єю проживав за цією адресою до того, як обійняв посаду та переїхав до урядової будівлі на Даунінг-стріт.

Згодом правоохоронці затримали трьох підозрюваних у підпалах. Служба королівського прокурора висунула звинувачення трьом чоловікам:

Трьох підозрюваних залишили під вартою до наступного розгляду в суді Олд-Бейлі, призначеному на п’ятницю, 6 червня.

Британські спецслужби не виключають причетності Росії до серії підпалів майна Стармера.

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Кір Стармер
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