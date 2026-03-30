"Поджог" американских войск обещает Иран в случае старта наземной операции

Иран предостерег Штаты от развертывания наземной операции, в противном случае Тегеран обещает "поджечь" американские войска и усилить нападения на союзников США.

Об этом заявил глава парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф, передает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Галибаф заявил, что иранские войска "ждут прибытия американских войск на места, чтобы поджечь их и наказать своих региональных партнеров навсегда".

"Наши обстрелы продолжаются. Наши ракеты на месте. Наша решимость и вера возросли", - добавил он.

Кроме этого, Галибаф, которого называют одним из основных переговорщиков Ирана, заявил о возможных нападениях на союзников США в случае развертывания наземной операции Америкой.

Еще спикер иранского парламента назвал 15-пунктный план США "своими пожеланиями". Он отметил, что администрация лидера США Дональда Трампа пытается сделать с помощью этого плана то, чего ей не удалось достичь силой.

"Пока американцы стремятся к капитуляции Ирана, наш ответ четкий: мы далеки от того, чтобы мириться с унижением", - сказал Галибаф.