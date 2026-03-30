"Поджог" американских войск обещает Иран в случае старта наземной операции
Иран предостерег Штаты от развертывания наземной операции, в противном случае Тегеран обещает "поджечь" американские войска и усилить нападения на союзников США.
Об этом заявил глава парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф, передает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Галибаф заявил, что иранские войска "ждут прибытия американских войск на места, чтобы поджечь их и наказать своих региональных партнеров навсегда".
"Наши обстрелы продолжаются. Наши ракеты на месте. Наша решимость и вера возросли", - добавил он.
Кроме этого, Галибаф, которого называют одним из основных переговорщиков Ирана, заявил о возможных нападениях на союзников США в случае развертывания наземной операции Америкой.
Еще спикер иранского парламента назвал 15-пунктный план США "своими пожеланиями". Он отметил, что администрация лидера США Дональда Трампа пытается сделать с помощью этого плана то, чего ей не удалось достичь силой.
"Пока американцы стремятся к капитуляции Ирана, наш ответ четкий: мы далеки от того, чтобы мириться с унижением", - сказал Галибаф.
Ситуация на Ближнем Востоке
Как известно, несколько дней назад Вашингтон предложил Ирану 15-пунктный мирный план, ключевым пунктом которого является передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося в Иране.
Тегеран раскритиковал 15-пунктный мирный план США, назвав его "чрезмерным", и выдвинул собственные условия для прекращения войны.
Одной из ключевых условий Ирана является полное прекращение атак в свою сторону, а дальше - компенсация за убытки, которые исламское государство понесло во время боевых действий.
Как известно, сейчас администрация президента США Дональда Трампа размышляет над наземной операцией в Иране, хотя в последнее время были слышны заявления об отказе от этого шага.
Однако Пентагон выслал морпехов и военные корабли на Ближний Восток - по официальным заявлениям, в целях сдерживания Ирана.
Сейчас Пакистан рассматривается как площадка для переговоров США и Ирана, которые предусмотрены "в ближайшие дни", как сообщил Трамп.