Подозревают в нарушении санкций: в Латвии судят журналистов российских СМИ
В Латвии начались судебные процессы против 16 журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .
В Риге начался ряд судебных процессов, в котором фигурируют 16 журналистов, которые сотрудничали с Российскими СМИ Sputnik и Baltnews. Эти новостные порталы заблокированы на территории Латвии с 2016 и 2021 годов соответственно. Оба источника связывают с Российским государственным агентством "Россия сегодня", генеральным директором которого является находящийся под санкциями ЕС Дмитрий Киселев.
14 дел обвинения выделили в отдельное судопроизводство. В список обвиняемых входят бывший главный редактор портала Baltnews Андрей Яковлев, известные латвийские журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская, политический активист Владимир Линдерман, помощник депутата Сергей Мелконов.
Ранее мы писали, Латвия строит 60-километровый забор на границе с Беларусью. Строительство забора надеется завершить до конца 2024 года. В настоящее время построено 54 км.
Напомним, правительство Канады наложило санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера".
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