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Підозрюють у порушенні санкцій: у Латвії судять журналістів російських ЗМІ

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Латвія, Вівторок 11 квітня 2023 23:46
Підозрюють у порушенні санкцій: у Латвії судять журналістів російських ЗМІ Фото: У Латвії судять журналістів російських ЗМІ (twitter.com/nab_ukr)
Автор: Максим Шушко

У Латвії розпочалися судові процеси проти 16 журналістів, які співпрацювали із російськими ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

У Ризі почався ряд судових процесів, у якому фігурують 16 журналістів які співпрацювали з Російськими ЗМІ Sputnik і Baltnews. Ці новинні портали заблоковані на території Латвії з 2016 та 2021 року відповідно. Обидва джерела пов'язують із Російським державним агентством "Россия сегодня", генеральним директором якого є Дмитрій Кисельов, що перебуває під санкціями ЄС.

14 справ звинувачення виділило в окреме судочинство. До списку обвинувачених входять колишній головний редактор порталу Baltnews Андрей Яковлєв, відомі латвійські журналісти Алла Березовська, Єлена Кирилова, Владімір Дорофєєв, Александр Малнач, Андрій Татарчук і Людмила Прібильська, політичний активіст Владімір Ліндерман, помічник депутата Європарламенту Тетяни Жданок – Андрій Солопенко, а також фотограф Сергєй Мелконов.

Раніше ми писали, Латвія будує 60-кілометровий паркан на кордоні з Білоруссю. Будівництво огорожі сподіваються завершити до кінця 2024 року. Наразі побудовано 54 км.

Нагадаємо, уряд Канади наклав санкції проти російських компаній та осіб, які пов'язані з ПВК "Вагнера".

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