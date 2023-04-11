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Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера"

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Вторник 11 апреля 2023 20:25
Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" Фото: Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады ввело санкции против 14 человек и 34 компаний из России, которые связаны с ЧВК "Вагнера" и авиационным сектором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

В частности, в санкционный список попали:

  1. Александр Иванов - совершал военные преступления против украинцев в Буче - военнослужащий 64 отдельной мотострелковой бригады 35 ОА ВВО;
  2. Валерий Захаров - ученый в области комплексного освоения недр;
  3. Николай Паньков - заместителя министра обороны РФ - госсекретарь по вопросам кадрового и кадрового обеспечения. Он обеспечивает поддержку ВС РФ, участвующих во вторжении в Украину, и осуществляет надзор за ними;
  4. Андрей Комогорцев - гендиректор "Рыбинского завод приборостроения" - предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, осуществляющего разработку и производство ракетного вооружения для нужд ВС РФ;
  5. Виктор Мячин - соучредитель кооператива "Озеро", участвует в создании финансовой базы путинского режима;
  6. Сергей Руднов - основатель и руководителем нескольких медиа-компаний, в том числе "Балтийская Медиагруппа" и ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда". Поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности;
  7. Ильхам Мамедхасан оглы Рахимов - российский и азербайджанский ученый-правовед, одноклассник и близкий друг Путина;
  8. Николай Егоров - заместитель главы правления Антипинского НПЗ;
  9. Алексей Исайкин - российский предприниматель, создатель и руководитель авиакомпании "Волга-Днепр";
  10. Вадим Добров - гендиректор акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина";
  11. Владимир Иванов - гендиректор АЛ "Энергия";
  12. Леонид Пономарев - гендиректор АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь";
  13. Рустам Нургалиевич Минниханов - глава Республики Татарстан;
  14. Гульсина Ахатовна Минниханова - супруга главы Татарстана, предприниматель.

Помимо этого, в санкционный список попала подконтрольная главе ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" и группа компаний "Волга-Днепр".

Напомним, ранее Канада запретила импорт российской стали и алюминия.

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