Суд начал избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия: что известно

Львов, Вторник 02 сентября 2025 13:25
Суд начал избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия: что известно Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львове суд начал заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве народного депутата Андрея Парубия.

Что известно о деле и событиях в зале суда - в материале РБК-Украина.

Заседание по рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения по делу об убийстве Парубия проходит в Галицком районном суде города Львова.

Как стало известно накануне, прокуроры просят для подозреваемого в убийстве нардепа арест без возможности внесения залога.

По информации "Суспильного", заседание стартовало в 13:07.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

30 августа во Львове мужчина, переодетый курьером, совершил восемь выстрелов в народного депутата Андрея Парубия. Политик погиб на месте. После преступления нападавший убедился в смерти жертвы и скрылся, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".

Уже на следующий день, 31 августа, правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории Хмельницкой области.

По данным следствия, нападение было тщательно спланировано за несколько месяцев: преступник отслеживал передвижения депутата и подготовил путь для побега. Следователи не исключают версию российского следа.

Вчера во Львове состоялось прощание с Андреем Парубием в Соборе святого Юра. А уже сегодня, 2 сентября, его похоронят на Лычаковском кладбище.

Как известно, подозреваемым является 52-летний львовянин, который не имел постоянной работы и занимался случайными подработками. Курьером он не работал. Правоохранители проверяют, планировал ли он побег за границу и мог ли иметь сообщников.

Больше об убийстве Парубия и расследовании дела - в отдельном материале РБК-Украина.

