Підозрюваному у вбивстві Фаріон обрали запобіжний захід
Затриманому 18-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд у Львові вирішив відправити фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Підозрюваний перебуватиме під вартою у Львові. Зазначимо, що адвокат підозрюваного просив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, аргументуючи це недостатньою кількістю доказів, які свідчать про причетність до злочину. Однак суд задовольнив клопотання прокурора.
Після судового засідання, спілкуючись з журналістами, адвокат підозрюваного Ігор Сулима заявив, що буде подавати апеляцію на рішення суду. У відповідь на питання РБК-Україна адвокат пояснив, що вважає рішення суду необґрунтованим.
Вбивство Фаріон
Нагадаємо, 19 липня 2024 року липня у Львові вбили мовознавицю Ірину Фаріон. Це сталося в той момент, коли жінка чекала на таксі у дворі свого будинку. Зловмисник вистрілив у скроню 60-річній жінці. Її госпіталізували у тяжкому стані та провели операцію. Потерпіла була переведена до реанімації й перебувала в глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Але медикам не вдалося її врятувати, через деякий час вони констатували її смерть. Фаріон поховали 22 липня на Личаківському кладовищі, а тисячі людей прийшли попрощатися з мовознавицею.
Слідство розслідує справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Розглядаються три основні версії: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність і "російський слід". Нацполіція оголосила в розшук хлопця, якого підозрюють у вбивстві Фаріон. З кадрів камер відеоспостереження видно, що він мав яскравий одяг та нетипову ходу.
При цьому паралельно мережею росЗМІ поширили повідомлення, що, мовляв, відповідальність за вбивство взяли на себе російські "націонал-соціалісти" з руху NS/WP. Вони оприлюднили відео нібито з моменту вбивства Фаріон. Поліція своєю чергою заявила, що перевірить ролик та вивчить, чи є він корисним для слідства.
Пізніше, 26 липня, силовикам вдалося затримати фігуранта внаслідок 139 годин ретельних пошуків. Мова йде про 18-річного хлопця, уродженця Дніпра, де його і було затримано. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. Також правоохоронці розповіли, що під час підготовки до злочину підозрюваний орендував щонайменше три квартири у Львові.
Сьогодні ж правоохоронці вийшли з брифінгом до представників ЗМІ, де розкрили нові деталі злочину. Слідство встановило, що куля була не бойова, оскільки на місці події знайшли спортивну гільзу. Правоохоронці припускають, що у Фаріон стріляли із переробленого пістолета на відстані не більше двох метрів. Зафіксовано, що злочин готувався ретельно протягом тривалого часу.
Додамо, що санкція статті, за якою порушено справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років. Детальніше про цю справу, що відомо про розслідування та мотиви стрілка - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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