Подозреваемый в убийстве Кирка оставил записку перед стрельбой: что в ней

По словам директора ФБР, Робинсон написал записку, в которой шла речь о том, что у него "есть возможность устранить Чарли Кирка и он это сделает".

"И когда его спросили, почему, он сказал - некоторую ненависть невозможно решить разговором", - добавил Патель.

Патель также сообщил, записка была уничтожена, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства её существования и подтвердили содержание, допрашивая свидетелей.

Представители правоохранительных органов заявили, что, по их мнению, Робинсон действовал в одиночку, когда застрелил Кирка, однако они проверяют, мог ли кто-то ещё быть причастен к планированию убийства.

Предыдущее признание

Ранее сообщалось, что Робинсон якобы отправил друзьям сообщение через Discord. По информации Washington Post, в четверг вечером, через день после убийства, подозреваемый фактически признался в убийстве.

"Это был я в UVU (Utah Valley University – ред.) вчера. Простите за всё это", — говорилось в сообщении с аккаунта, принадлежащего Робинсону, пишет издание со ссылкой на двух знакомых с чатом людей.