Подозреваемый в убийстве Кирка оставил записку перед стрельбой: что в ней

Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон написал записку перед тем как совершить преступление.
О том, что в записке, рассказал директор ФБР Каш Патель, выступая в эфире Fox News, сообщает РБК-Украина.
По словам директора ФБР, Робинсон написал записку, в которой шла речь о том, что у него "есть возможность устранить Чарли Кирка и он это сделает".
"И когда его спросили, почему, он сказал - некоторую ненависть невозможно решить разговором", - добавил Патель.
Патель также сообщил, записка была уничтожена, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства её существования и подтвердили содержание, допрашивая свидетелей.
Представители правоохранительных органов заявили, что, по их мнению, Робинсон действовал в одиночку, когда застрелил Кирка, однако они проверяют, мог ли кто-то ещё быть причастен к планированию убийства.
Ранее сообщалось, что Робинсон якобы отправил друзьям сообщение через Discord. По информации Washington Post, в четверг вечером, через день после убийства, подозреваемый фактически признался в убийстве.
"Это был я в UVU (Utah Valley University – ред.) вчера. Простите за всё это", — говорилось в сообщении с аккаунта, принадлежащего Робинсону, пишет издание со ссылкой на двух знакомых с чатом людей.
Тайлер Робинсон до сих пор официально не признался в убийстве Чарли Кирка и не сотрудничает с ФБР. Мотивы подозреваемого все еще неизвестны. Среди тех, кто работает со следствием, был сосед Робинсона по комнате. Он также являлся его партнером, который решился на операцию по смене пола.
Чарли Кирк был одним из самых известных активистов правого движения в США и близким соратником президента Америки Дональда Трампа. Кирк активно распространял консервативные идеи в университетах с либеральными взглядами, таким образом создавая платформу для будущих выборных процессов.
Кирк агрессивно продвигал разрешение на ношение оружия, запрет абортов, критиковал ЛГБТ общество и распространял противоречивые утверждения о коронавирусе.
Также он выступал против помощи Украине, критиковал президента Украины Владимира Зеленского, хотя и отмечал, что к России особых симпатий не испытывает.
Чарли Кирка убили в среду, 10 сентября, во время его выступления перед студентами в университете штата Юта. Убийца выстрелил ему в шею, от чего Кирк упал со стула на сцене. Его отвезли в больницу, но через время он скончался. О его состоянии, а позже и о смерти лично сообщил Дональд Трамп у себя в сети Truth Social.
"Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не обладал сердцем молодежи Соединенных Штатов Америки лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя", - написал глава Белого дома.
В этот же день правоохранители задержали подозреваемого, но в ходе допроса выяснилось, что это не он. На следующий день, 11 сентября, подозреваемый Тайлер Робинсон сдался полиции и был арестован. Его поместили в тюрьму округа Юта без права выхода под залог. Он находится под особым наблюдением до оценки его психического состояния здоровья.
До задержания, Робинсон признался в преступлении одному из членов семьи и якобы хотел свести счеты с жизнью. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.