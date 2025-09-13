ua en ru
Признался в убийстве своей семье: что известно о вероятном убийце Чарли Кирка

Суббота 13 сентября 2025
Признался в убийстве своей семье: что известно о вероятном убийце Чарли Кирка
Автор: RBC.UA

В штате Юта задержали мужчину, которого подозревают в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой издание The Washington Post.

Подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка арестовали без права внесения залога. Задержание произошло через два дня после того, как 31-летнего сторонника президента Дональда Трампа застрелили на территории Университета долины Юта в городе Орем, расположенном примерно в 35 милях к югу от Солт-Лейк-Сити.

По данным властей, 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон признался в содеянном одному из членов семьи. О его признании стало известно после того, как родственник сообщил об этом знакомому семьи, а тот передал информацию в правоохранительные органы. Губернатор штата Спенсер Кокс уточнил, что сам подозреваемый «сам сдался нам», о чем также сообщил представитель офиса шерифа округа Вашингтон сержант Лукас Альфред.

Робинсон учился на третьем курсе программы подготовки электриков в колледже Dixie Technical в городе Сент-Джордж. В отношении его выдвинуты обвинения по трем статьям: убийство при отягчающих обстоятельствах, воспрепятствование правосудию и незаконное обращение с оружием. В случае признания вины по первому пункту суд может назначить смертную казнь либо пожизненное заключение.

Правоохранительные органы изъяли у подозреваемого охотничью винтовку с оптическим прицелом. На месте происшествия были обнаружены стреляные и неиспользованные патроны с надписями «notices bulges», «hey fascist!» и «bella ciao». На одной из гильз содержались гомофобные высказывания.

Губернатор Кокс заявил, что убийство Кирка может стать переломным моментом для общества, сравнив нынешнюю политическую атмосферу в США с напряженными событиями 1960-х годов. Он отметил: «Это наш момент. Будем ли мы дальше обострять или найдем выход?» Политик подчеркнул, что настаивает на важности сохранения культуры гражданской дискуссии даже в условиях политической поляризации.

Напомним, что в среду, 10 сентября, известный правый активист Чарли Кирк был застрелен в ходе дискуссии в Университете долины Юты. Во время мероприятия ему нанесли огнестрельное ранение, от которого он скончался на месте. Место происшествия и обстоятельства инцидента уже расследуют местные правоохранительные органы.

Отметим, что американские СМИ сообщают новые подробности в деле о гибели консервативного активиста Чарли Кирка. По версии следствия, к убийству может быть причастен 22-летний житель штата Юта.

