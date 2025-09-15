Подозреваемый в убийстве Кирка будет под "особым наблюдением": СМИ узнали детали

Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве активиста Чарли Кирка, будет под "особым наблюдением" до завершения оценки его психического здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Fox News .

В комментарии CNN представителям офиса шерифа округа Юта рассказали, что Робинсон содержится в тюрьме в специальном блоке, чтобы сотрудники могли "пристально следить за ним".

По словам сержанта Рая Ормонда, подозреваемый находится под усиленным наблюдением и так будет до тех пор, пока не будет проведена оценка психического здоровья. Этот процесс может занять несколько дней.

"После получения положительного заключения психиатрической службы он пройдет нашу процедуру классификации для определения подходящего места проживания", - сказал Ормонд.

Он также уточнил, что Робинсон будет находится под наблюдением психиатров, врачей и сотрудников службы содержания под стражей "на протяжении всего срока его пребывания".

Как рассказал сержант, меры предосторожности являются стандартными для дел, связанных с серьезными обвинениями или потенциальными проблемами с поведением.

Хоть Орион заявил, что ему не говорили о каких-либо конкретных суицидальных высказываниях Робинсона, однако подозреваемый все равно на протяжении всего срока под стражей будет под наблюдением врачей, сотрудников психологической службы и сотрудников следственного изолятора.

Тем временем Fox News подтверждает эту же информацию и напомнило, что полицейские арестовали предполагаемого убийцу спустя 33 часа после случившегося.

Известно, что Робинсон заключен под стражу без права внесения залога по предварительным обвинениям в тяжком убийстве, применении огнестрельного оружия и препятствованию осуществления правосудия.