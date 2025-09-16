Підозрюваний у вбивстві Кірка залишив записку перед стріляниною: що в ній

Підозрюваний у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон написав записку перед тим як скоїти злочин.
Про те, що в записці, розповів директор ФБР Каш Патель, виступаючи в ефірі Fox News, повідомляє РБК-Україна.
За словами директора ФБР, Робінсон написав записку, в якій йшлося про те, що у нього "є можливість усунути Чарлі Кірка і він це зробить".
"І коли його запитали, чому, він сказав - деяку ненависть неможливо вирішити розмовою", - додав Патель.
Патель також повідомив, що записка була знищена, але слідчі зібрали судово-медичні докази її існування і підтвердили зміст, допитуючи свідків.
Представники правоохоронних органів заявили, що, на їхню думку, Робінсон діяв наодинці, коли застрелив Кірка, проте вони перевіряють, чи міг хтось іще бути причетним до планування вбивства.
Раніше повідомлялося, що Робінсон нібито надіслав друзям повідомлення через Discord. За інформацією Washington Post, у четвер увечері, через день після вбивства, підозрюваний фактично зізнався у вбивстві.
"Це був я в UVU (Utah Valley University - ред.) учора. Вибачте за все це", - йшлося в повідомленні з акаунта, що належить Робінсону, пише видання з посиланням на двох знайомих із чатом людей.
Тайлер Робінсон досі офіційно не зізнався у вбивстві Чарлі Кірка і не співпрацює з ФБР. Мотиви підслідного все ще невідомі. Серед тих, хто працює зі слідством, був сусід Робінсона по кімнаті. Він також був його партнером, який зважився на операцію зі зміни статі.
Чарлі Кірк був одним із найвідоміших активістів правого руху в США і близьким соратником президента Америки Дональда Трампа. Кірк активно поширював консервативні ідеї в університетах із ліберальними поглядами, у такий спосіб створюючи платформу для майбутніх виборчих процесів.
Кірк агресивно просував дозвіл на носіння зброї, заборону абортів, критикував ЛГБТ-суспільство і поширював суперечливі твердження про коронавірус.
Також він виступав проти допомоги Україні, критикував президента України Володимира Зеленського, хоча й зазначав, що до Росії особливих симпатій не відчуває.
Чарлі Кірка вбили в середу, 10 вересня, під час його виступу перед студентами в університеті штату Юта. Убивця вистрілив йому в шию, від чого Кірк упав зі стільця на сцені. Його відвезли в лікарню, але через деякий час він помер. Про його стан, а пізніше і про смерть особисто повідомив Дональд Трамп у себе в мережі Truth Social.
"Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто не розумів і не володів серцем молоді Сполучених Штатів Америки краще, ніж Чарлі. Його любили і поважали всі, особливо я, і тепер його більше немає з нами. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе", - написав глава Білого дому.
Цього ж дня правоохоронці затримали підозрюваного, але під час допиту з'ясувалося, що це не він. Наступного дня, 11 вересня, підозрюваний Тайлер Робінсон здався поліції і був заарештований. Його помістили у в'язницю округу Юта без права виходу під заставу. Він перебуває під особливим наглядом до оцінки його психічного стану здоров'я.
До затримання, Робінсон зізнався у злочині одному з членів сім'ї і нібито хотів звести рахунки з життям. Йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара.