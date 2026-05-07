Подростка из Украины избили в Ольштыне из-за национальности, полиция ведет дело

Полиция польского Ольштына расследует нападение на 14-летнего гражданина Украины. По данным соцсетей, подростка жестоко избили, унижали из-за украинского происхождения и заставляли целовать обувь. Инцидент произошел во время майских выходных в Старом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inpoland.net.pl .

Что известно об инциденте

По информации, распространяемой в соцсетях, двое братьев-украинцев - 12 и 14 лет - подошли познакомиться с группой польских девушек. Между подростками возникла ссора, девушки якобы начали оскорблять и толкать парней.

Когда старший брат подошел защитить младшего, одна из девушек ударила его в лицо.

Позже девушки якобы вызвали старших знакомых в возрасте 20-30 лет, которые жестоко избили 14-летнего парня.

Утверждается, что во время нападения подростка унижали из-за украинского происхождения, заставляли становиться на колени и целовать обувь, а также угрожали "вывезти в багажнике".

Что говорит полиция

Представитель Управления городской полиции Ольштына Яцек Вильчевский подтвердил, что принято заявление о возможном преступлении. Уголовные полицейские устанавливают ход событий и личности всех участников. Деталей о возможных задержаниях официально не разглашают - процессуальные решения примут после сбора доказательной базы.