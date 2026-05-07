Подростка из Украины избили в Ольштыне из-за национальности, полиция ведет дело

01:33 07.05.2026 Чт
2 мин
Угрозы, унижения из-за происхождения и "вывезти в багажнике" - дело получило огласку
aimg Екатерина Коваль
Подростка из Украины избили в Ольштыне из-за национальности, полиция ведет дело Фото: флаг Польши (Getty Images)
Полиция польского Ольштына расследует нападение на 14-летнего гражданина Украины. По данным соцсетей, подростка жестоко избили, унижали из-за украинского происхождения и заставляли целовать обувь. Инцидент произошел во время майских выходных в Старом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inpoland.net.pl.

Что известно об инциденте

По информации, распространяемой в соцсетях, двое братьев-украинцев - 12 и 14 лет - подошли познакомиться с группой польских девушек. Между подростками возникла ссора, девушки якобы начали оскорблять и толкать парней.

Когда старший брат подошел защитить младшего, одна из девушек ударила его в лицо.

Позже девушки якобы вызвали старших знакомых в возрасте 20-30 лет, которые жестоко избили 14-летнего парня.

Утверждается, что во время нападения подростка унижали из-за украинского происхождения, заставляли становиться на колени и целовать обувь, а также угрожали "вывезти в багажнике".

Что говорит полиция

Представитель Управления городской полиции Ольштына Яцек Вильчевский подтвердил, что принято заявление о возможном преступлении. Уголовные полицейские устанавливают ход событий и личности всех участников. Деталей о возможных задержаниях официально не разглашают - процессуальные решения примут после сбора доказательной базы.

В Польше произошло жестокое нападение на украинца, который пытался продать автомобиль. Двое злоумышленников, которые выдавали себя за покупателей, нанесли мужчине 14 ножевых ранений. Пострадавший выжил и рассказал подробности инцидента.

Украинцы в Польше нередко становятся жертвами нападений. В частности, во Вроцлаве группа подростков жестоко избила 23-летнего украинца. Его выманили на свидание через фейковый аккаунт в соцсетях, после чего избили, побрили голову и нарисовали на лице нацистскую символику.

Ранее в Польше задержали восьмерых мужчин, которые, переодевшись в полицейских, нападали на украинцев и грабили их. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы.

