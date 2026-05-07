Підлітка з України побили в Ольштині через національність, поліція веде справу

01:33 07.05.2026 Чт
Погрози, приниження через походження і "вивезти у багажнику" - справа набула розголосу
aimg Катерина Коваль
Підлітка з України побили в Ольштині через національність, поліція веде справу Фото: прапор Польщі (Getty Images)
Поліція польського Ольштина розслідує напад на 14-річного громадянина України. За даними соцмереж, підлітка жорстоко побили, принижували через українське походження і змушували цілувати взуття. Інцидент стався під час травневих вихідних у Старому місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inpoland.net.pl.

Що відомо про інцидент

За інформацією, що поширюється в соцмережах, двоє братів-українців - 12 і 14 років — підійшли познайомитися з групою польських дівчат. Між підлітками виникла суперечка, дівчата нібито почали ображати та штовхати хлопців.

Коли старший брат підійшов захистити молодшого, одна з дівчат вдарила його в обличчя.

Пізніше дівчата нібито викликали старших знайомих віком 20-30 років, які жорстоко побили 14-річного хлопця.

Стверджується, що під час нападу підлітка принижували через українське походження, змушували ставати на коліна і цілувати взуття, а також погрожували "вивезти у багажнику".

Що каже поліція

Речник Управління міської поліції Ольштина Яцек Вільчевський підтвердив, що прийнята заява про можливий злочин. Кримінальні поліцейські встановлюють перебіг подій та особи всіх учасників. Деталей щодо можливих затримань офіційно не розголошують - процесуальні рішення ухвалять після збору доказової бази.

У Польщі стався жорстокий напад на українця, який намагався продати автомобіль. Двоє зловмисників, які видавали себе за покупців, завдали чоловікові 14 ножових поранень. Потерпілий вижив і розповів подробиці інциденту.

Українці в Польщі нерідко стають жертвами нападів. Зокрема, у Вроцлаві група підлітків жорстоко побила 23-річного українця. Його виманили на побачення через фейковий акаунт у соцмережах, після чого побили, поголили голову та намалювали на обличчі нацистську символіку.

Раніше в Польщі затримали вісьмох чоловіків, які, переодягнувшись у поліцейських, нападали на українців і грабували їх. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

