Пидласа объяснила, как высокий прогноз курса доллара повлияет на доходы бюджета

Украина, Четверг 02 октября 2025 09:57
UA EN RU
Пидласа объяснила, как высокий прогноз курса доллара повлияет на доходы бюджета Фото: Роксолана Пидласа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Высокий прогноз курса доллара, заложенный в проект бюджета на следующий год, напрямую повлияет на запланированные доходы государства.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Рост доходов

"Я стараюсь добавлять оптимизма в этот процесс", - отметила Пидласа, комментируя прогноз доходов бюджета следующего года.

Она пояснила, что доходы растут благодаря повышению минимальной зарплаты, высокому денежному обеспечению военных и возможному росту расходов на эти нужды.

По словам депутата, это приведет к увеличению поступлений по налогу на доходы физических лиц. "Плюс заложен высокий курс (гривны к доллару 45,7, - ред.). И это одна из причин, почему доходы выросли на 446,8 млрд гривен", - сказала она.

Оптимизм относительно выполнения бюджета

Пидласа напомнила, что Минфин традиционно консервативно планирует доходы, и в результате они выполняются. "Если смотреть по каждому отдельному налогу, то они по некоторым составляющим могут недовыполняться. Но за 9 месяцев доходы по налоговой и таможне перевыполнили на 2,2%, а по общему фонду - на 4,6%", - отметила она.

"То есть у меня есть сдержанный оптимизм относительно того, что доходы в следующем году будут выполняться", - подытожила глава комитета.

Завышен ли курс в бюджете

Пидласа также прокомментировала, можно ли считать курс 45,7 грн за доллар завышенным. "На этот год в бюджет заложен курс 45, а по факту за 8 месяцев - 41,6", - сказала она.

В то же время депутат пояснила, что более низкий фактический курс имеет как минусы, так и плюсы. "Из-за этого у нас, с одной стороны, недовыполняются поступления по отдельным доходам, но, с другой - ниже расходы на обслуживание и погашение государственного долга. И в результате одно перекрывает другое", - добавила она.

По ее словам, расходы госбюджета традиционно недовыполняются. "В прошлом году осталось более 55 млрд гривен неиспользованных в общем фонде", - подытожила Пидласа.

Проект бюджета

Напомним, 15 сентября Кабмин подал в Раду проект бюджета 2026 год. Он подготовлен по сценарию 2, который предусматривает более длительную войну.

В проекте госбюджета на 2026 год средний курс составляет 45,7 грн/доллар.

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар.

Курс доллара Госбюджет
