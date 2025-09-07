Бизнес определился с курсом доллара в Украине на 2026 год

Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, составляет 46 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса ЕБА "Прогнозы бизнеса на 2026 год".

На 2025 год бизнесы закладывали 44 грн/доллар, на 2024 год - 41 грн/доллар.



Исследование демонстрирует преимущественно положительную динамику развития бизнеса в 2026 году - на это указывают 55% опрошенных компаний. В прошлом году положительную динамику ожидали 53% руководителей.

Около трети, а именно 30% бизнес-лидеров не ожидают изменений, а 15% прогнозируют отрицательную динамику.



При этом 29% опрошенных компаний-членов Ассоциации строят свои бизнес-планы с ожиданием того, что боевые действия могут завершиться в 2026 году, тогда как 19% не рассчитывают на завершение войны в следующем году.

В то же время 52% не делают те или иные прогнозы.



Топ приоритетных задач для правительства на 2026 год несколько обновился. К традиционным пунктам, важным для бизнеса, таким как борьба с коррупцией (60%), необходимость проведения судебной реформы и установления верховенства права (54%), обеспечение макроэкономической стабильности (35%), добавился пункт - выполнение обязательств Украины в рамках статуса кандидата на вступление в ЕС (36%).



В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2026 год" приняли участие 80 руководителей компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 14 августа по 3 сентября 2025 года. Опрос "Прогнозы бизнеса" проводится Ассоциацией уже 10-й год подряд.