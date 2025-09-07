Бизнес определился с курсом доллара в Украине на 2026 год
Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, составляет 46 гривен за доллар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса ЕБА "Прогнозы бизнеса на 2026 год".
На 2025 год бизнесы закладывали 44 грн/доллар, на 2024 год - 41 грн/доллар.
Исследование демонстрирует преимущественно положительную динамику развития бизнеса в 2026 году - на это указывают 55% опрошенных компаний. В прошлом году положительную динамику ожидали 53% руководителей.
Около трети, а именно 30% бизнес-лидеров не ожидают изменений, а 15% прогнозируют отрицательную динамику.
При этом 29% опрошенных компаний-членов Ассоциации строят свои бизнес-планы с ожиданием того, что боевые действия могут завершиться в 2026 году, тогда как 19% не рассчитывают на завершение войны в следующем году.
В то же время 52% не делают те или иные прогнозы.
Топ приоритетных задач для правительства на 2026 год несколько обновился. К традиционным пунктам, важным для бизнеса, таким как борьба с коррупцией (60%), необходимость проведения судебной реформы и установления верховенства права (54%), обеспечение макроэкономической стабильности (35%), добавился пункт - выполнение обязательств Украины в рамках статуса кандидата на вступление в ЕС (36%).
В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2026 год" приняли участие 80 руководителей компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 14 августа по 3 сентября 2025 года. Опрос "Прогнозы бизнеса" проводится Ассоциацией уже 10-й год подряд.
Прогнозы курса
В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 - на декабрь).
В августе официальный курс доллара упал на 50 копеек до 41,26 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар). За последний год курс не изменился. По состоянию на конец августа 2024 года составлял 41,19 грн/доллар.