Підласа пояснила, як високий прогноз курсу долара вплине на доходи бюджету

Високий прогноз курсу долара, закладений у проєкт бюджету на наступний рік, напряму вплине на заплановані доходи держави.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Зростання доходів

"Я намагаюся додавати оптимізму в цей процес", - зазначила Підласа, коментуючи прогноз доходів бюджету наступного року.

Вона пояснила, що доходи зростають завдяки підвищенню мінімальної зарплати, високому грошовому забезпеченню військових та можливому зростанню видатків на ці потреби.

За словами депутатки, це призведе до збільшення надходжень з податку на доходи фізичних осіб. "Плюс закладений високий курс (гривні до долара 45,7, - ред.). І це є одна з причин, чому доходи зросли на 446,8 млрд гривень", - сказала вона.

Оптимізм щодо виконання бюджету

Підласа нагадала, що Мінфін традиційно консервативно планує доходи, і в результаті вони виконуються. "Якщо дивитись по кожному окремому податку, то вони за деякими складовими можуть недовиконуватись. Але за 9 місяців доходи по податковій і митниці перевиконали на 2,2%, а по загальному фонду - на 4,6%", - зазначила вона.

"Тобто в мене є стриманий оптимізм щодо того, що доходи наступного року будуть виконуватись", - підсумувала голова комітету.

Чи завищений курс у бюджеті

Підласа також прокоментувала, чи можна вважати курс 45,7 грн за долар завищеним. "На цей рік в бюджет закладений курс 45, а по факту за 8 місяців - 41,6", - сказала вона.

Водночас депутатка пояснила, що нижчий фактичний курс має як мінуси, так і плюси. "Через це у нас, з одного боку, недовиконуються надходження за окремими доходами, але, з іншого - нижчі видатки на обслуговування і погашення державного боргу. І в результаті одне перекриває інше", - додала вона.

За її словами, видатки держбюджету традиційно недовиконуються. "Минулого року залишилось понад 55 млрд гривень невикористаних в загальному фонді", - підсумувала Підласа.