Подорвали ж/д и добили с воздуха: ГУР показало видео спецоперации в Запорожской области
Воины Легиона "Свобода России", которые помогают защищать Украину, в ноябре подорвали важную железнодорожную артерию оккупантов в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
В разведке отметили, что в ноябре на железной дороге между временно оккупированными селами Веселое и Новоуспеновка Запорожской области прогремел взрыв. Таким образом была перерезана одна из ключевых логистических артерий врага в регионе.
В результате операции Легиона "Свобода России" сошел с реек магистральный тепловоз 2М62 и 25 грузовых вагонов. Движение по этой железнодорожной ветке прекратилось.
"Успешную операцию разведчиков завершил авиаудар Сил обороны Украины. Атака с воздуха уничтожила военные грузы, которые начали накапливаться неподалеку, ожидая возобновления движения", - рассказали в ГУР.
Диверсии на территории России
Напомним, в начале ноября стало известно, что в России зафиксирован рост числа пожаров и диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры. По информации Главного управления разведки, по всей территории страны действует партизанское движение, которое координирует удары по стратегически важным объектам.
За последние месяцы возгорания и взрывы произошли в Брянской, Ростовской и Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Подобные акции проходят не только в России, но и на временно оккупированных территориях Украины - в Крыму и Луганской области, что усложняет логистику противника и снижает его военные возможности.
При этом в начале сентября Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с подразделениями ССО провело операцию, направленную на срыв железнодорожного сообщения российских войск на направлении Орел-Курск.
В результате взрыва было остановлено железнодорожное сообщение федерального значения. По состоянию на вечер 13 сентября движение поездов на этом направлении оставалось заблокированным, задерживались более 15 составов.