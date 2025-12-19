Подорвали ж/д и добили с воздуха: ГУР показало видео спецоперации в Запорожской области

Воины Легиона "Свобода России", которые помогают защищать Украину, в ноябре подорвали важную железнодорожную артерию оккупантов в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

В разведке отметили, что в ноябре на железной дороге между временно оккупированными селами Веселое и Новоуспеновка Запорожской области прогремел взрыв. Таким образом была перерезана одна из ключевых логистических артерий врага в регионе.

В результате операции Легиона "Свобода России" сошел с реек магистральный тепловоз 2М62 и 25 грузовых вагонов. Движение по этой железнодорожной ветке прекратилось.

"Успешную операцию разведчиков завершил авиаудар Сил обороны Украины. Атака с воздуха уничтожила военные грузы, которые начали накапливаться неподалеку, ожидая возобновления движения", - рассказали в ГУР.