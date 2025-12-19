Підірвали залізницю і добили з повітря: ГУР показало відео спецоперації в Запорізькій області

Воїни Легіону "Свобода Росії", які допомагають захищати Україну, у листопаді підірвали важливу залізничну артерію окупантів у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"Успішну операцію розвідників завершив авіаудар Сил оборони України. Атака з повітря знищила військові вантажі, які почали накопичуватися неподалік, очікуючи відновлення руху", - розповіли в ГУР.

У розвідці зазначили, що в листопаді на залізниці між тимчасово окупованими селами Веселе та Новоуспенівка Запорізької області прогримів вибух. Таким чином було перерізано одну з ключових логістичних артерій ворога в регіоні.

Диверсії на території Росії

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що в Росії зафіксовано зростання кількості пожеж і диверсій на об'єктах залізничної інфраструктури. За інформацією Головного управління розвідки, по всій території країни діє партизанський рух, який координує удари по стратегічно важливих об'єктах.

За останні місяці загоряння і вибухи сталися в Брянській, Ростовській і Мурманській областях, а також у Чечні та Карачаєво-Черкесії. Подібні акції відбуваються не тільки в Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України - в Криму і Луганській області, що ускладнює логістику противника і знижує його військові можливості.

При цьому на початку вересня Головне управління розвідки Міноборони України спільно з підрозділами ССО провело операцію, спрямовану на зрив залізничного сполучення російських військ на напрямку Орел-Курськ.

У результаті вибуху було зупинено залізничне сполучення федерального значення. Станом на вечір 13 вересня рух поїздів на цьому напрямку залишався заблокованим, затримувалися понад 15 потягів.